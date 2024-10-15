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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報5378.12點

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 22:29


截至台北時間15日10:14，費城半導體下跌54.1點（或1%），暫報5378.12點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.53%
  • 近 1 月：+9.07%
  • 近 3 月：-5.94%
  • 近 6 月：+14.48%
  • 今年以來：+30.1%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌4.83%；超微半導體(AMD-US)下跌3.49%；輝達(NVDA-US)下跌3.01%；博通(AVGO-US)下跌2.66%；美光科技(MU-US)下跌1.16%。

部分成分股表現相對穩健，邁威爾科技(MRVL-US)上漲4.83%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.76%；科沃(QRVO-US)上漲1.76%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲1.43%；安森美半導體(ON-US)上漲1%。

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費城半導體5205.194-4.18%
安謀控股公司149.41-7.67%
超微半導體156.84-5.10%
輝達130.32-5.61%
博通174.57-4.25%
美光科技103.61-4.37%
邁威爾科技78.871.53%
凌雲邏輯122.29-0.83%
科沃104.8250.23%
思佳訊半導體99.720.57%
安森美半導體72.23-0.77%

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