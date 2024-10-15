盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報5378.12點
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 22:29
截至台北時間15日10:14，費城半導體下跌54.1點（或1%），暫報5378.12點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.53%
- 近 1 月：+9.07%
- 近 3 月：-5.94%
- 近 6 月：+14.48%
- 今年以來：+30.1%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌4.83%；超微半導體(AMD-US)下跌3.49%；輝達(NVDA-US)下跌3.01%；博通(AVGO-US)下跌2.66%；美光科技(MU-US)下跌1.16%。
部分成分股表現相對穩健，邁威爾科技(MRVL-US)上漲4.83%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.76%；科沃(QRVO-US)上漲1.76%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲1.43%；安森美半導體(ON-US)上漲1%。
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