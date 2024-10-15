擁近20年監管資歷！香港證監會主席將由黃天佑出任 任期三年

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-15 14:30

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香港特區政府周一 (14 日) 宣布，委任黃天祐博士為證監會主席，接替任滿 6 年的雷添良，任期從 2024 年 10 月 20 日至 2027 年 10 月 19 日止，現為會計及財務匯報局主席的黃天佑，則將擔任該局主席至今年底。換言之，黃天祐將罕見同時兼任兩家金融監管機構主席，為期約兩個多月。

香港財政司司長陳茂波說：「黃博士多年來竭誠服務香港金融服務業，對證券及期貨市場運作、資本市場發展、企業管治和財務監管事宜均具備豐富經驗。在他的帶領下，會財局順利進行了對會計及審計業規管制度的改革，讓香港的規管制度與國際發展更趨一致。我期望在黃博士的領導下，證監會將繼續貫徹監管者和市場發展促進者的雙角色，確保本地證券及期貨市場公平、透明和有序運作，並著力改革創新，以鞏固和提升香港國際金融中心的地位。」

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談及即將卸任的雷添良時，陳茂波則說：「在雷先生的帶領下，證監會積極支援政府的政策，與本港其他金融監管機構通力合作，密切監察金融市場的情況，確保市場有序、暢順運作; 並持續創新，例如與香港交易及結算所有限公司共同落實多項市場改革措施，並在中央部委的堅實支援下，大力推動兩地市場『互聯互通』的發展。 證監會亦持續推動監管制度的發展，也積极參與國際間的監管合作和標準制訂。雷先生過去六年領導證監會的成績有目共睹，我向他致以衷心的感謝。」

雷添良則透過證監會發聲明表示，證監會和會財局一直緊密合作，深信黃天祐對資本市場的發展及監管方面擁有豐富知識和經驗，且他曾任證監非執董和投委會主席，對該會政策目標、策略重點和營運瞭如指掌。

與此同時，中遠海運港口周一中午也先行公布，黃天祐因其他業務及個人事務，需要其投入更精力，而辭任公司執行董事及董事副總經理，退任聯交所授權代表、法律程序文件代理人和執行委員會委員。現年 63 歲的黃天祐從 1996 年便出任中遠海運港口公司執行董事至今。

黃天祐活躍於香港金融界別公職，曾於 2012 年至 2018 年擔任香港證監會非執行董事，也在 2007 年至 2013 年擔任香港聯合交易所有限公司上市委員會委員。