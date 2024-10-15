外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.48%，報33.41元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 14:10
截至台北時間15日14:10，美元/泰銖上漲0.16點漲幅達0.48%，暫報33.41點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.15%
- 近 1 週：-0.63%
- 近 3 月：-7.97%
- 近 6 月：-9.03%
- 今年以來：-3.20%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.74，本日上漲0.21%
- 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日上漲0.3%
- 美元/韓元相關性0.58，本日上漲0.45%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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