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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.48%，報33.41元

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 14:10


截至台北時間15日14:10，美元/泰銖上漲0.16點漲幅達0.48%，暫報33.41點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.15%
  • 近 1 週：-0.63%
  • 近 3 月：-7.97%
  • 近 6 月：-9.03%
  • 今年以來：-3.20%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.74，本日上漲0.21%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日上漲0.3%
  • 美元/韓元相關性0.58，本日上漲0.45%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.65，本日上漲0.12%
  • 紐元/美元相關性-0.65，本日上漲0.3%
  • 澳元/美元相關性-0.60，本日上漲0.22%

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美元/泰銖33.370.36%
韓元/美元0.00073456999999999990.00%
英鎊/美元1.3049-0.06%
紐元/美元0.6079-0.26%
澳元/美元0.6712-0.18%

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