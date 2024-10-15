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鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.25%，總成交額11.84億

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 12:34


台股今日資訊服務業類股表現強勁，15日12:34相關指數上漲2.25%，總成交額11.84億元，大盤占比1.25%。

該產業上漲家數19、下跌家數7、平盤家數1。領漲個股系微(6231-TW)15日12:33股價上漲33.5元，報532.0元，漲幅6.72%。

資訊服務類指數近5日下跌1.62%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.62% -0.28%
近一月 +0.22% +2.26%
近三月 -3.62% -2.94%
近六月 +6.43% +5.39%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23292.041.38%
系微5255.32%

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加權指數法興(售) 槓桿7.34

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