盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.25%，總成交額11.84億
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 12:34
台股今日資訊服務業類股表現強勁，15日12:34相關指數上漲2.25%，總成交額11.84億元，大盤占比1.25%。
該產業上漲家數19、下跌家數7、平盤家數1。領漲個股系微(6231-TW)15日12:33股價上漲33.5元，報532.0元，漲幅6.72%。
資訊服務類指數近5日下跌1.62%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.62%
|-0.28%
|近一月
|+0.22%
|+2.26%
|近三月
|-3.62%
|-2.94%
|近六月
|+6.43%
|+5.39%
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