中國又一波借錢入市吃虧者出現！已有股民被銀行提前收回資金

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-15 15:00

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中國十一國慶前後，股市火熱上行，讓不少投資人動起了貸款入市的歪心思，但近來網上傳出了某股份制銀行向貸款入市投資人發出提前收回信貸資金的通知，要求貸款人在一個月內全數還清所有資金。

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截圖顯示，該投資人是在 9 月 27 日通過銀行審核，並收到銀行打款，但同一天這名投資人就被銀行發現了違規交易。

「近期銀行確實加大了針對信貸資金的貸後管理力度，如果貸款後被查出來有問題，會被回收資金。」該行一位信貸經理說，消費信用貸是信貸資金入市重災區，主要是因為這些資金審批速度較快，而且資金直接打入借款人卡中。

該信貸經理表示，這種消費信用貸客戶在網上提交申請，貸前銀行不易察覺，但銀行會在貸前提醒借款人，不能把信貸資金投入股市、房市。

自 9 月底中國股市爆火之後，銀行消費貸也隨之增加。一位華東地區銀行內部人士說，銀行消費貸信用貸的放款量有所上升。

「在當前資本市場大熱的環境下，金融機構確實會更加注重內控與合規管理。」上述華東地區銀行內部人士表示，比如加大電話回訪、貸後用途憑證核查的力度，監控資金流向。

在本輪牛市中，已經出現一些貸款入市投資人面臨虧損的情況。一位網名為「小鹿」的廣東投資人說，他最近貸款炒股，出現較大幅度的虧損。

「小鹿」看到 9 月 30 日千股漲停的消息後，果斷貸款了 10 萬元炒股。他選擇在 10 月 8 日買入了中國鋁業，但他進入時已是高點，當天即虧損 1 萬元。這兩日股價雖然有回升，但總體仍然虧損。與此同時，他每月需要還款 8,000 多元的貸款。

「股市越是火爆，投資者就越要保持冷靜和理性。」招商證券銀行業首席分析師廖志明表示，投資人需要結合自身風險承受能力，選擇投資品種。股市與投資存款和銀行理財的風險等級截然不同，股市波動劇烈，不建議投資人盲目跟風。

招聯首席研究員董希淼則表示，信貸資金不按合約約定的用途使用，被挪用於股市、房市，是一種違規行為。