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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額96.95億

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 09:49


台股今日其他電子業類股表現強勁，15日09:49相關指數上漲2.01%，總成交額96.95億元，大盤占比10.22%。

該產業上漲家數34、下跌家數5、平盤家數4。領漲個股聯策(6658-TW)15日09:49股價上漲8元，報88.8元，漲幅9.9%。

其他電子近5日上漲0.64%，集中市場加權指數上漲1.2%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +0.64% +1.2%
近一月 +9.74% +5.59%
近三月 -4.75% -3.94%
近六月 +27.05% +10.8%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23286.171.35%
聯策88.89.90%

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加權指數法興(售) 槓桿7.37

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