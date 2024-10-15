盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額96.95億
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 09:49
台股今日其他電子業類股表現強勁，15日09:49相關指數上漲2.01%，總成交額96.95億元，大盤占比10.22%。
該產業上漲家數34、下跌家數5、平盤家數4。領漲個股聯策(6658-TW)15日09:49股價上漲8元，報88.8元，漲幅9.9%。
其他電子近5日上漲0.64%，集中市場加權指數上漲1.2%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.64%
|+1.2%
|近一月
|+9.74%
|+5.59%
|近三月
|-4.75%
|-3.94%
|近六月
|+27.05%
|+10.8%
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