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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.29%，總成交額3.07億

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 09:49


台股今日電子通路業類股表現強勁，15日09:49相關指數上漲2.29%，總成交額3.07億元，大盤占比0.89%。

該產業上漲家數15、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股光菱(8032-TW)15日09:48股價上漲4.7元，報52.4元，漲幅9.85%。

電子通路類指數近5日下跌1.83%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.83% -0.28%
近一月 -2.06% +2.26%
近三月 -10.92% -2.94%
近六月 -1.41% +5.39%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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