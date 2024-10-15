盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.29%，總成交額3.07億
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 09:49
台股今日電子通路業類股表現強勁，15日09:49相關指數上漲2.29%，總成交額3.07億元，大盤占比0.89%。
該產業上漲家數15、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股光菱(8032-TW)15日09:48股價上漲4.7元，報52.4元，漲幅9.85%。
電子通路類指數近5日下跌1.83%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.83%
|-0.28%
|近一月
|-2.06%
|+2.26%
|近三月
|-10.92%
|-2.94%
|近六月
|-1.41%
|+5.39%
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