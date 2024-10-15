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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.19%，總成交額85.29億

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 09:49


台股今日通信網路業類股表現強勁，15日09:49相關指數上漲2.19%，總成交額85.29億元，大盤占比24.71%。

該產業上漲家數35、下跌家數9、平盤家數1。領漲個股易通展(6241-TW)15日09:49股價上漲1.9元，報20.9元，漲幅10%。

通信網路類指數近5日上漲0.92%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.92% -0.28%
近一月 +11.36% +2.26%
近三月 +10.96% -2.94%
近六月 +31.28% +5.39%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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