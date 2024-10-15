盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.19%，總成交額85.29億
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 09:49
台股今日通信網路業類股表現強勁，15日09:49相關指數上漲2.19%，總成交額85.29億元，大盤占比24.71%。
該產業上漲家數35、下跌家數9、平盤家數1。領漲個股易通展(6241-TW)15日09:49股價上漲1.9元，報20.9元，漲幅10%。
通信網路類指數近5日上漲0.92%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.92%
|-0.28%
|近一月
|+11.36%
|+2.26%
|近三月
|+10.96%
|-2.94%
|近六月
|+31.28%
|+5.39%
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