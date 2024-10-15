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鉅亨速報

營收速報 - 2024年10月15日台股大型公司9月營收一覽（新增2家）

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 07:55


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2024年10月15日07:55，彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計237家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
凌陽-半導體業 5.48億 13.5%
彩晶-光電業 9.84億 -4.2%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
彩晶-光電業 9.84億 57.4%
凌陽-半導體業 5.48億 -11.6%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達237家。其中營收年增大於 25％有52家，年增小於-20％有20家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 52家
大於50億 >= 0% 85家
大於50億 < 0% 80家
大於50億 <= -20% 20家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華建-建材營造業 4.02億 54984.5%
凱基金-金融保險業 100.37億 1236.4%
鴻華先進-創-汽車工業 7.50億 912.1%
南港-橡膠工業 70.28億 878.5%
北極星藥業-KY-生技醫療業 321萬 306.3%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鄉林-建材營造業 9.18億 988.9%
南港-橡膠工業 70.28億 711.3%
富邦金-金融保險業 227.75億 512.2%
宏達電-通信網路業 3.38億 65.9%
京城銀-金融保險業 8.16億 64.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收9月營收建材營造業華建半導體業凌陽

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凌陽30.250.33%
彩晶9.281.53%
華建39.151.16%
凱基金16.75-0.30%
鴻華先進-創44.95-0.55%
南港47.2-1.26%
北極星藥業-KY50.4-0.20%
鄉林10.350.49%
富邦金90.5-0.22%
宏達電47.650.32%
京城銀54.52.25%

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