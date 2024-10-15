search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.03%，報10.7942元

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 00:10


截至台北時間15日00:10，美元/挪威克朗上漲0.11點漲幅達1.03%，暫報10.7942點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.47%
  • 近 1 週：+0.46%
  • 近 3 月：-0.41%
  • 近 6 月：-1.95%
  • 今年以來：+5.50%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.78，本日上漲0.63%
  • 美元/新加坡幣相關性0.64，本日上漲0.25%
  • 美元/韓元相關性0.54，本日上漲0.71%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.71，本日上漲0.38%
  • 澳元/美元相關性-0.70，本日上漲0.46%
  • 歐元/美元相關性-0.65，本日上漲0.3%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/挪威克朗10.7931.02%
韓元/美元0.000735640.00%
紐元/美元0.6087-0.36%
澳元/美元0.6721-0.43%
歐元/美元1.0901-0.33%

延伸閱讀


Empty