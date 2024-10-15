外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.03%，報10.7942元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 00:10
截至台北時間15日00:10，美元/挪威克朗上漲0.11點漲幅達1.03%，暫報10.7942點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.47%
- 近 1 週：+0.46%
- 近 3 月：-0.41%
- 近 6 月：-1.95%
- 今年以來：+5.50%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.78，本日上漲0.63%
- 美元/新加坡幣相關性0.64，本日上漲0.25%
- 美元/韓元相關性0.54，本日上漲0.71%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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