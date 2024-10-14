外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.77%，報1358.83元
鉅亨網新聞中心 2024-10-14 19:10
截至台北時間14日19:10，美元/韓元上漲10.4點漲幅達0.77%，暫報1358.83點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.52%
- 近 1 週：+0.15%
- 近 3 月：-1.84%
- 近 6 月：-2.27%
- 今年以來：+4.24%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.79，本日上漲0.2%
- 美元/瑞典克朗相關性0.67，本日上漲0.63%
- 美元/離岸人民幣相關性0.63，本日上漲0.36%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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