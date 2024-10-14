search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.77%，報1358.83元

鉅亨網新聞中心 2024-10-14 19:10


截至台北時間14日19:10，美元/韓元上漲10.4點漲幅達0.77%，暫報1358.83點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.52%
  • 近 1 週：+0.15%
  • 近 3 月：-1.84%
  • 近 6 月：-2.27%
  • 今年以來：+4.24%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.79，本日上漲0.2%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.67，本日上漲0.63%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.63，本日上漲0.36%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.64，本日上漲0.17%
  • 英鎊/美元相關性-0.60，本日上漲0.15%
  • 紐元/美元相關性-0.57，本日上漲0.52%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/韓元1359.790.84%
人民幣/美元0.141084-0.28%
歐元/美元1.0908-0.27%
英鎊/美元1.303-0.28%
紐元/美元0.6073-0.59%

延伸閱讀


Empty