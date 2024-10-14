盤中速報 - Worldcoin大漲8.89%，報2.21美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-14 09:20
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過8.89%，最新價格2.21美元，總成交量達0.72億美元，總市值10.24億美元，目前市值排名第 45 名。
近 1 日最高價：2.21美元，近 1 日最低價：1.93美元，流通供給量：484,161,714。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.15%
- 近 1 月：+39.71%
- 近 3 月：+13.56%
- 近 6 月：-58.95%
- 今年以來：-41.60%
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