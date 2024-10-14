〈陸股盤後〉財長周末記者會發威 三大指數同步大漲

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-14 16:30

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中國 A 股市場三大指數周一（14 日）收盤同步大漲，漲幅均超過 2%，中國財政部在上周六召開記者會，表示會加大政策力道，以因應房地產、地方債務等風險，提振了投資人信心。

滬指周一收盤勁漲 2.07% 報 3,284.32 點，深證成指驟漲 2.65% 報 10,327.4 點，創業板指勁揚 2.6% 報 2,155.4 點，兩市成交額合計人民幣 1.635 兆元。

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半導體、建築、房地產、銀行、建材類股走高，券商族群午後止跌回升。

鴻蒙概念股午後持續拉升。華為表示，鴻蒙生態正加速邁向全面商用新征程，已有 1 萬個應用和元服務上架 HarmonyOS NEXT 應用市場，覆蓋 18 個領域。

中國財政部長藍佛安上周六在記者會上說，將在近期陸續推出一攬子有針對性的增量政策，主要包括：加力支持地方化解政府債務風險；發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本；支持推動房地產市場止跌回穩；加大對重點群體的支持保障力度。

「逆周期調節絕不僅僅是以上的四點，這四點是目前已經進入決策程序的政策，我們還有其他政策工具也正在研究中。比如，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。」藍佛安說。

《第一財經》指出，這場記者會釋出一個重磅信號，即對於市場擔憂的地方債務、基層財政困難等問題，中央財政完全有能力、有空間予以解決，且留有增量政策工具，如增加中央財政赤字等，視經濟社會形勢變化，可隨時推出。

《彭博》稱，藍佛安未如投資人預期般立即給出增量財政政策的具體規模，僅稱將在未來幾周內公布更多細節。他宣布的支持性措施，也幾乎沒有展現北京提振消費的緊迫性。

「支持消費的政策聽起來比較弱。」法國巴黎銀行首席中國經濟學家 Jacqueline Rong 表示，「現在斷言通縮壓力將立即顯著好轉或房地產市場將觸底回升，為時過早，而這兩點是中國經濟面臨的兩大關鍵問題」。

北京投資銀行香頌常務董事 Shen Meng 說，中國商務部已經盡力了，但商務部公布的內容與市場的期待，出現很大落差。

在周末記者會登場前，投資人和分析師預計中國將提出多達人民幣 2 兆元的增量財政刺激措施，包括潛在補貼和對有子女家庭的支持。

儘管如此，上述期待仍可能在接下來幾周成為現實：10 月下旬召開的全國人大常委會會議，是一個重要節點。

據《第一財經》報導，國泰君安宏觀聯席首席分析師黃汝南認為，下一步，投資人需重點關注：

一、10 月底人大常委會會議是否會提高地方債務限額用於化債。

二、12 月政治局會議和中央經濟工作會議對財政規模和支出方向的表述。

三、2025 年「兩會」政府工作報告確定的赤字率和超長期特別國債發行規模。

天風證券認為，中國財政部在流程尚未走完之前，先給出預告和暗示，態度積極，信號意義大。

股市走向方面，據《華爾街見聞》周一報導，陳果等中信建投分析師說，牛市已經步入第二階段，從「閃電戰」進入「拉鋸戰」，短期內市場可能陷入震盪格局，而內需復甦是重要主線。