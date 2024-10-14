今年「雙11」戰火 再次提前點燃 淘天、京東今天正面交鋒

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-14 16:00

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今年「雙 11」戰火再次提前點燃，兩大主力隊伍淘天集團和京東 (JD-US)(09618-HK) 將「雙 11」大促提前至周一（14 日）晚間 8 點。去年「雙 11」，京東選擇在 10 月 23 日晚間 8 點啟動，淘寶天貓則在 10 月 24 日晚間 8 點敲響大促鐘聲。

據《中國商報》報導，今年「雙 11」較去年提前了近 10 天，這是史上持續時間最長的大規模促銷活動。

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在上周六天貓「雙 11」媒體溝通會上，淘天集團公布了天貓「雙 11」主要時間節點，今年天貓「雙 11」鎖定 4 個晚 8 點：

10 月 14 日晚 8 點，「雙 11」直播預售啟動。

10 月 21 日晚 8 點，「雙 11」盛大開賣。

10 月 31 日晚 8 點，狂歡日正式展開。

11 月 10 日晚 8 點起，瘋狂 28 小時。

日前京東也公布 2024 年「雙 11」活動時間表。2024 年京東「雙 11」整體分為 5 個時期：

第一個時期為「搶先購」，第二個時期為「開門紅」，第三個時期為「專場期」，第四個時期為「高潮期」，第五個時期為「返場期」。

超長待機時間，也讓業界對今年的「雙 11」充滿期待。眾所周知，「雙 11」已成為中國消費領域年度盛事，每年「雙 11」消費市場都會迎來新一輪熱潮。



從淘天集團和京東公布的「雙 11」消息來看，今年主打「券更多更大，下單更簡單」。

今年天貓「雙 11」在官方立減 85 折，或跨店滿減每滿人民幣（下同）300 元減 50 元活動的基礎上，還將額外再投入 300 億元消費券及紅包。

備受歡迎的 88VIP 大額消費券，將迎來驚喜新玩法，並於周一下午 2 點提前發放。美妝、3C 數位、家居家電、運動戶外、服飾等行業品類券全部加碼，優惠額度更高，券量更多，還可加上平台官方立減或跨店滿減活動，以及 88VIP 大額券使用。

這屆「雙 11」，除了大促節奏及補貼力度的變化外，還有一個關鍵亮點——主要電商平台加深互聯互通。