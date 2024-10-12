盤中速報 - PEOPLE大漲8.04%，報0.0775美元

PEOPLE幣英文全稱是ConstitutionDAO，發行日期是2021-11-26，發行總量是4,565,078,206。ConstitutionDAO是一個DAO組織，它的目標是在索斯比拍賣行拍得一份美國憲法的原始副本，並為此向加密世界的居民募資。PEOPLE是ConstitutionDAO給貢獻人的捐款憑證，並ConsitutionDAO在拍賣中失敗後成為了一個社區自治的代幣。