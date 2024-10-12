盤中速報 - Worldcoin大漲12.88%，報1.93美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-12 00:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過12.88%，最新價格1.93美元，總成交量達0.59億美元，總市值9.32億美元，目前市值排名第 48 名。
近 1 日最高價：1.96美元，近 1 日最低價：1.64美元，流通供給量：484,161,714。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.06%
- 近 1 月：+23.44%
- 近 3 月：-5.46%
- 近 6 月：-73.40%
- 今年以來：-53.08%
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