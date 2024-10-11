盤中速報 - Sui大漲8.25%，報1.97美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 21:36
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.25%，最新價格1.97美元，總成交量達2.08億美元，總市值52.78億美元，目前市值排名第 16 名。
近 1 日最高價：1.99美元，近 1 日最低價：1.75美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.40%
- 近 1 月：+97.11%
- 近 3 月：+142.56%
- 近 6 月：+23.01%
- 今年以來：+117.27%
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