盤中速報 - Sei大漲8.62%，報0.43美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 18:05
Sei(SEI)在過去 24 小時內漲幅超過8.62%，最新價格0.43美元，總成交量達0.52億美元，總市值15.15億美元，目前市值排名第 35 名。
近 1 日最高價：0.43美元，近 1 日最低價：0.39美元，流通供給量：3,524,861,111。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.24%
- 近 1 月：+44.81%
- 近 3 月：+31.64%
- 近 6 月：-38.16%
- 今年以來：-42.23%
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