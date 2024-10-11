【新台股龍捲風】感恩陸先生賜我養分!

鉅亨研報 2024-10-11 17:17

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權值股領頭，盤中再度站上 23000 之上，週五量縮、指數大漲 242 點，歸因於龍捲風操盤術：加權日 KD 黃金交叉，不過今天上市、櫃下跌家數卻較多，主因 OTC 日 KD 尚未黃金交叉，行情根據龍捲風操盤數中階版本【股票位置相對論】，台灣 50(0050-TW)率先日 KD 黃金交叉，帶動加權日 KD 黃金交叉，接下來只要美股不要太弱，加上中國政府周六將再釋出利多政策拉抬，中小型個股 (OTC) 下周有望補漲，今收週線，加權週 KD 持續黃金交叉，下星期可望進入 80 軸，一旦週 KD 攻上 80 軸之上形成高檔鈍化，根據歷史經驗將迎來波段大漲的行情，台股光輝十月，接下該如何操作？一定要每天鎖定

https://youtu.be/9zDSKttVqhs

美股怎麼了？台股該怎麼辦？VIX 指數 + 0.34%、美股微幅回檔修正，道瓊日 KD 黃金交叉，股價將往歷史高邁進，道瓊再次挑戰歷史高，這不可能為空頭走勢，那斯達克日 KD 黃金交叉，股價也將挑戰前高，費半指數日 KD 黃金交叉，以線型來看，大底已完成並站在所有均線之上，費半一旦上攻將帶動台股，先前科技類股較弱時，有許多人看壞 AI，現階段輝達的股價將挑戰歷史高，與光通訊有關的博通甚至已創新高，推升台股 AI 供應鏈，鴻海 (2317-TW) 再度站上 200 元的關卡，散熱族群也都有漲，權王台積電 (2330-TW) 持續站穩千元以上，代表 AI 長線趨勢不變；中概股、陸股 ETF 波動大，甚至有 ETF 被列入處置，先前提醒投資朋友，當陸股重新開盤後，台股的陸股 ETF 很有可能短線震盪劇烈，本周六中國財政部將舉行記者會，市場預估很有可能提及特別國債增發，並預期有機會推出規模高達人民幣 2 兆元的增量財政政策，喜歡操作中概股與陸股 ETF 的投資朋友必須留意相關新聞，從全球經濟與股市到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞。

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公布 9 月財報已結束，接下來的行情就看龍捲風操盤數：漲再題材，掌握最即時的消息就一定要跟上徐老師，鴻海科技日大秀成長動商機，股價重返 200 元關卡之上，董事長劉揚偉表示，鴻海將會是全球第一個出貨 NVIDIA GB200 AI 伺服器的供應商，同時規劃在墨西哥打造全球最大的 GB200 AI 伺服器工廠，搶食主權伺服器商機，操作鴻海根據黃金分割率，直接到徐老師的 LINE@主頁 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

液冷散熱也是 GB200 的一大重點，國內液冷散熱股業績扶搖直上，包括奇鋐 (3017-TW)、雙鴻(3324-TW) 以及建準 (2421-TW) 都看旺第四季，法人預估奇鋐 (3017-TW) Q4 有望攻占單季歷史新高，雙鴻(3324-TW)、建準(2421-TW) Q4 營收也有機會拚季增率個位數成長，先前徐老師有特別比較兩檔機殼與散熱的概念股就必須留意，晟銘電(3013-TW) 累計前三季營收年增 45%，看好 GB200 伺服器預期 Q4 中期開始量產出貨，營收有跳增可能，根據 2024 上半年的基本面來看，徐老師抓到一檔毛利率與 EPS 都比晟銘電更高，且股價更低的個股，迎廣(6117-TW) 9 月受惠新品出貨，單月營收達 2.57 億元，創下次高紀錄，預估 Q4 營收有機會再戰新高，GB200 開始邁向水冷解決方案，迎廣積極佈局，年底水冷產品佔伺服器業績比例可望突破 10%，明年預估逾 30%，法人看好迎廣今年 EPS 4-5 元，明年持續雙位數成長。

權王台積電 (2330-TW) 再度站回千元之上，下週 10 月 17 日將舉行法說會，法人推演三情境，當中符合預期與超過預期總和高達 90%，一但台積電 Q4 營收季增超過 10%、並調升資本支出，有利台積電股價向 1,200 元邁進，帶動大盤指數波段上探 23,500 點，花旗證券看好 CoWoS 明年產能將倍增，並指出台積電到 2025 年底將升級到 2 奈米製程，3D IC/SOIC 需求持續增加，先進封裝需求的下檔風險低，操作 CoWoS 就要看「承」─惠特 (6706-TW)，惠特今天震盪，不過 G2C 聯盟的志聖(2467-TW) 表現就非常亮眼，知名半導體分析師先前指出，看不出均華、志聖有接到大單的樣子，當有利空消息徐老師依舊正面迎戰，志聖(2467-TW) Q3 受人質疑主要受客戶裝機驗收時程影響，志聖積極拓展半導體市場，特別在 CoWoS 與 HBM 等先進封裝技術領域，受惠大客戶持續擴充 CoWoS 產能，2024H1 半導體相關設備佔公司營收已逾 30%，法人預期 Q4 營收有望季增雙位數百分比，且在高階產品貢獻增加下，2024 年 EPS 有機會重返 4 元以上水準，2025 年則續擁成長動能。

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