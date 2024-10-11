鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至5.6元，預估目標價為360元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 12:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對智原(3035-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.63元下修至5.6元，其中最高估值6.7元，最低估值4.87元，預估目標價為360元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.7(6.74)
|14
|19.36
|29.2
|最低值
|4.87(4.87)
|7.41
|16.12
|29.2
|平均值
|5.62(5.69)
|10.73
|18.1
|29.2
|中位數
|5.6(5.63)
|10.46
|18.82
|29.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12,300,000
|22,178,000
|29,126,000
|46,758,000
|最低值
|11,350,000
|14,336,000
|20,035,000
|46,758,000
|平均值
|11,718,460
|16,397,800
|23,769,330
|46,758,000
|中位數
|11,602,000
|15,893,000
|22,147,000
|46,758,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.39
|9.88
|4.65
|1.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,965,574
|13,065,155
|8,085,201
|5,495,307
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 英特爾18A迎亞馬遜大單 台IP廠振奮
- 量能回溫大戶回籠 震盪會抗跌事前講: 森崴能源、中興電、華城、美時、保瑞、采鈺、創意、智原、技嘉、迅得
- 投等債轉折驗證 預告股市Q4最後買點 震盪洗盤要把握! : 森崴能源、采鈺、迅得、創意、智原、技嘉、00937B
- 記住這些事 股市震盪不搖擺,非農暴衝 投等債堅挺 股債雙贏好節目: 台積電、閎康、采鈺、迅得、創意、智原、技嘉、00937B
下一篇