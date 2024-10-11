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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估上修至22.93元，預估目標價為500元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對億豐(8464-TW)做出2024年EPS預估：中位數由22.82元上修至22.93元，其中最高估值24.3元，最低估值21.2元，預估目標價為500元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值24.3(24.3)25.8928.96
最低值21.2(19.8)23.6426.79
平均值22.81(22.51)24.6327.6
中位數22.93(22.82)24.4427.42

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值30,110,00033,494,00036,266,000
最低值29,081,00031,603,10035,058,000
平均值29,557,31032,593,18035,724,210
中位數29,648,00032,639,23035,745,970

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS18.7321.0718.1516.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,913,39128,951,43229,024,10824,414,306

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8464/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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