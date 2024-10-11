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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.46%，總成交額12.09億

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 09:34


台股今日文化創意業類股表現強勁，11日09:34相關指數上漲2.46%，總成交額12.09億元，大盤占比3.67%。

該產業上漲家數14、下跌家數8、平盤家數4。領漲個股泰偉(3064-TW)11日09:23股價上漲7.3元，報80.9元，漲幅9.92%。

文化創意產業指數近5日下跌4.06%，櫃買市場加權指數下跌0.86%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 -4.06% -0.86%
近一月 +18.51% +4.67%
近三月 +21.6% -4.29%
近六月 +49.47% +4.7%

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