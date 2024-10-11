盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.46%，總成交額12.09億
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 09:34
台股今日文化創意業類股表現強勁，11日09:34相關指數上漲2.46%，總成交額12.09億元，大盤占比3.67%。
該產業上漲家數14、下跌家數8、平盤家數4。領漲個股泰偉(3064-TW)11日09:23股價上漲7.3元，報80.9元，漲幅9.92%。
文化創意產業指數近5日下跌4.06%，櫃買市場加權指數下跌0.86%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-4.06%
|-0.86%
|近一月
|+18.51%
|+4.67%
|近三月
|+21.6%
|-4.29%
|近六月
|+49.47%
|+4.7%
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