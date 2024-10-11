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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.33%，總成交額45.57億

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 09:34


台股今日其他電子業類股表現強勁，11日09:34相關指數上漲2.33%，總成交額45.57億元，大盤占比13.87%。

該產業上漲家數20、下跌家數23、平盤家數4。領漲個股竹陞科技(6739-TW)11日09:32股價上漲16元，報201.0元，漲幅8.65%。

其他電子類指數近5日下跌0.01%，櫃買市場加權指數下跌0.86%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.01% -0.86%
近一月 +9.76% +4.67%
近三月 +0.22% -4.29%
近六月 +16.4% +4.7%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22962.751.34%
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