盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.33%，總成交額45.57億
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 09:34
台股今日其他電子業類股表現強勁，11日09:34相關指數上漲2.33%，總成交額45.57億元，大盤占比13.87%。
該產業上漲家數20、下跌家數23、平盤家數4。領漲個股竹陞科技(6739-TW)11日09:32股價上漲16元，報201.0元，漲幅8.65%。
其他電子類指數近5日下跌0.01%，櫃買市場加權指數下跌0.86%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.01%
|-0.86%
|近一月
|+9.76%
|+4.67%
|近三月
|+0.22%
|-4.29%
|近六月
|+16.4%
|+4.7%
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