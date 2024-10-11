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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.79%，報1353.59元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 01:00


截至台北時間11日01:00，美元/韓元上漲10.6點漲幅達0.79%，暫報1353.59點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.28%
  • 近 1 週：+1.61%
  • 近 3 月：-2.87%
  • 近 6 月：-0.60%
  • 今年以來：+3.83%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.17%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.69，本日上漲0.35%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.63，本日上漲0.03%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.63，本日上漲0.3%
  • 紐元/美元相關性-0.59，本日上漲0.18%
  • 英鎊/美元相關性-0.58，本日上漲0.27%

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美元/韓元1352.480.71%
人民幣/美元0.1412030.00%
歐元/美元1.0922-0.17%
紐元/美元0.60810.35%
英鎊/美元1.3045-0.19%

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