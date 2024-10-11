外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.79%，報1353.59元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 01:00
截至台北時間11日01:00，美元/韓元上漲10.6點漲幅達0.79%，暫報1353.59點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.28%
- 近 1 週：+1.61%
- 近 3 月：-2.87%
- 近 6 月：-0.60%
- 今年以來：+3.83%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.17%
- 美元/瑞典克朗相關性0.69，本日上漲0.35%
- 美元/離岸人民幣相關性0.63，本日上漲0.03%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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