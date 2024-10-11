盤中速報 - 球迷幣大漲55%，報3.97美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 00:05
球迷幣(PSG)在過去 24 小時內漲幅超過55%，最新價格3.97美元，總成交量達0.37億美元，總市值0.45億美元，目前市值排名第 193 名。
近 1 日最高價：3.99美元，近 1 日最低價：2.39美元，流通供給量：12,088,905。
PSG是在2018年1月和球迷忠誠度方案商Socios.com發行$PSG幣，目的在經營PSG的球迷關係。Socios.com背後是專注於運動及娛樂業的區塊鏈和加密貨幣公司Chiliz。球迷買了球迷幣後，可參與球隊投票，或享有購票、周邊商品的優惠等。許多知名球會也是這個平臺的用戶。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+19.32%
- 近 1 月：+8.48%
- 近 3 月：-11.16%
- 近 6 月：-52.07%
- 今年以來：-26.80%
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