盤中速報 - Sui大跌8.13%，報1.82美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 00:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.13%，最新價格1.82美元，總成交量達2.12億美元，總市值48.54億美元，目前市值排名第 17 名。
近 1 日最高價：1.99美元，近 1 日最低價：1.78美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.78%
- 近 1 月：+104.36%
- 近 3 月：+154.21%
- 近 6 月：+23.28%
- 今年以來：+122.30%
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