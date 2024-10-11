澤倫斯基：有機會在明年結束烏克蘭戰爭
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-11 07:30
烏克蘭總統澤倫斯基周三（9 日）表示，以目前俄烏戰場局勢來看，這場持續超過兩年半時間的戰爭，最遲將於明年結束。
澤倫斯基周三出席在克羅埃西亞舉行的第三屆烏克蘭 - 東南歐峰會，他表示，烏克蘭希望獲得美國等重要盟國的支持。
據《路透》報導，澤倫斯基說：「在 10 月、11 月和 12 月，我們有真正的機會將局勢推向和平與長期穩定，戰場局勢為做出這一選擇創造了機會——選擇採取果斷行動，在 2025 年之前結束戰爭。」
澤倫斯基並沒有詳細說明所謂的機會是什麼，以及他為什麼認為有這樣的機會。
俄羅斯目前仍佔據約五分之一烏克蘭領土。今年以來，烏軍在烏東戰場一直處於劣勢，對俄羅斯庫斯克的突襲行動，也未能逼迫俄軍撤回主力部隊。
澤倫斯基呼籲盟國支持他的「勝利計畫」，他表示，這項計畫的設想是邀請烏克蘭加入北約（NATO）。
今年 8 月，澤倫斯基首次談到「勝利計畫」，該計畫旨在迫使俄羅斯結束戰爭。
據澤倫斯基介紹，透過這一計畫，烏克蘭可打下談判基礎。
「正如我所說，該計畫旨在加強烏克蘭。在我看來，只要合作夥伴不害怕俄羅斯聯邦，他們就不會對此產生懷疑。因為我們希望邁出第一步，即獲得加入北約的邀請。」
此前有媒體報導稱，烏克蘭和盟國正討論透過暫時放棄部分領土，換取烏克蘭加入北約。
西方國家外交官和烏克蘭官員正在討論一種方案，即俄羅斯將保留目前佔領的烏克蘭領土實際控制權，但烏克蘭不會在法律上承認俄羅斯對這些領土的主權，未來將尋求透過外交途徑收回這些土地，作為交換，烏克蘭將加入北約。
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