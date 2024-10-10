盤中速報 - Aptos大跌9.77%，報8.31美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-10 16:05
Aptos(APT)在過去 24 小時內跌幅超過9.77%，最新價格8.31美元，總成交量達0.47億美元，總市值41.74億美元，目前市值排名第 20 名。
近 1 日最高價：9.3美元，近 1 日最低價：8.29美元，流通供給量：501,721,931。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.82%
- 近 1 月：+35.19%
- 近 3 月：+38.05%
- 近 6 月：-30.52%
- 今年以來：-14.56%
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