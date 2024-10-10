鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.6億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-10 10:15

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亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.6億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.32億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.36億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；Wing Token(WING)24小時漲幅13.6%。

24小時跌幅：Keep3rV1(KP3R)24小時跌幅8.32%；ALPINE(ALPINE)24小時跌幅10.5%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅7.43%。

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近一週漲幅：VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅35.3%；BinaryX(BNX)近一週漲幅13.7%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅13.5%。