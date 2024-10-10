盤中速報 - Aptos大跌8.11%，報8.73美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-10 05:20
Aptos(APT)在過去 24 小時內跌幅超過8.11%，最新價格8.73美元，總成交量達0.45億美元，總市值43.35億美元，目前市值排名第 18 名。
近 1 日最高價：9.55美元，近 1 日最低價：8.64美元，流通供給量：501,721,931。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+21.18%
- 近 1 月：+49.84%
- 近 3 月：+56.81%
- 近 6 月：-25.86%
- 今年以來：-5.00%
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