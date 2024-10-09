盤中速報 - ALPINE大漲22.52%，報1.692美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 18:05
ALPINE(ALPINE)在過去 24 小時內漲幅超過22.52%，最新價格1.692美元，總成交量達0.31億美元，總市值0.19億美元，目前市值排名第 224 名。
近 1 日最高價：2.08美元，近 1 日最低價：1.358美元，流通供給量：11,360,000。
Alpine幣又稱為 Alpine F1 Fan Token，翻譯成中文， 即為 Alpine F1 粉絲代幣。顧名思義，這款代幣是用以提升 F1 的 BWT車隊粉絲的體驗。擁有Alpine幣有什麼好處呢？擁有Alpine幣的粉絲可以參與 BWT Alpine F1 團隊的投票調查、 購買 NFT 並可以享受獎勵或體驗相關的遊戲功能。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+32.17%
- 近 1 月：+22.03%
- 近 3 月：+17.94%
- 近 6 月：-41.47%
- 今年以來：-24.00%
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