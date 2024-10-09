鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.47億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 17:15

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亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.47億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.25億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.52億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：ALPINE(ALPINE)24小時跌幅22.2%；權力代幣(POWR)24小時跌幅9.92%；NeoGas(GAS)24小時跌幅7.35%。

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近一週漲幅：VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅28.3%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅22.3%；Selfkey(KEY)近一週漲幅20%。