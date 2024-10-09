營收速報 - 統一證(2855)9月營收6.91億元年增率高達98.9％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 15:15
今年1-9月累計營收為102.59億元，累計年增率39.57%。
最新價為26元，近5日股價下跌-1.31%，相關金融保險下跌-0.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1220 張
- 外資買賣超：-1274 張
- 投信買賣超：+54 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|6.91億
|99%
|-24%
|24/8
|9.06億
|36%
|-15%
|24/7
|10.63億
|-34%
|-36%
|24/6
|16.51億
|13%
|45%
|24/5
|11.40億
|28%
|41%
|24/4
|8.10億
|60%
|-48%
統一證(2855-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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