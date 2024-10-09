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鉅亨速報

營收速報 - 中華化(1727)9月營收2.02億元年增率高達33.16％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 15:15


中華化(1727-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣2.02億元，年增率33.16%，月增率-7.53%。

今年1-9月累計營收為15.83億元，累計年增率21.82%。

最新價為36.45元，近5日股價下跌-5.63%，相關化學工業下跌-1.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-649 張
  • 外資買賣超：-644 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 2.02億 33% -8%
24/8 2.18億 58% 28%
24/7 1.70億 18% -3%
24/6 1.76億 33% -17%
24/5 2.12億 36% 44%
24/4 1.47億 10% -27%

中華化(1727-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為硫酸等及各化學工業原料製造暨零售與成品之買賣。前項有關化學工程之設計。各工業投資及化學原料及進出口貿易及代理經銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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