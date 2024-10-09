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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額973.21億

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 12:19


台股今日半導體業類股表現強勁，09日12:19相關指數上漲2.13%，總成交額973.21億元，大盤占比32.81%。

該產業上漲家數32、下跌家數50、平盤家數5。領漲個股虹冠電(3257-TW)09日12:19股價上漲5.2元，報60.8元，漲幅9.35%。

半導體業近5日上漲3.25%，集中市場加權指數上漲0.99%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 +3.25% +0.99%
近一月 +8.72% +5.49%
近三月 -4.83% -5.31%
近六月 +20.62% +10.74%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22659.080.21%
虹冠電61.19.89%

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