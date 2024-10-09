盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額973.21億
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 12:19
台股今日半導體業類股表現強勁，09日12:19相關指數上漲2.13%，總成交額973.21億元，大盤占比32.81%。
該產業上漲家數32、下跌家數50、平盤家數5。領漲個股虹冠電(3257-TW)09日12:19股價上漲5.2元，報60.8元，漲幅9.35%。
半導體業近5日上漲3.25%，集中市場加權指數上漲0.99%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.25%
|+0.99%
|近一月
|+8.72%
|+5.49%
|近三月
|-4.83%
|-5.31%
|近六月
|+20.62%
|+10.74%
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