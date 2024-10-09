盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.11%，總成交額1.61億
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 11:04
台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，09日11:04相關指數下跌2.11%，總成交額1.61億元，大盤占比0.07%。
該產業上漲家數0、下跌家數5、平盤家數0。領跌個股台玻(1802-TW)09日11:04股價下跌0.45元，報17.55元，跌幅2.5%。
玻璃陶瓷近5日下跌3.44%，集中市場加權指數上漲0.99%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.44%
|+0.99%
|近一月
|+13.43%
|+5.49%
|近三月
|-4.48%
|-5.31%
|近六月
|+3.11%
|+10.74%
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