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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.11%，總成交額1.61億

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 11:04


台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，09日11:04相關指數下跌2.11%，總成交額1.61億元，大盤占比0.07%。

該產業上漲家數0、下跌家數5、平盤家數0。領跌個股台玻(1802-TW)09日11:04股價下跌0.45元，報17.55元，跌幅2.5%。

玻璃陶瓷近5日下跌3.44%，集中市場加權指數上漲0.99%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -3.44% +0.99%
近一月 +13.43% +5.49%
近三月 -4.48% -5.31%
近六月 +3.11% +10.74%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22659.080.21%
台玻17.3-3.89%

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