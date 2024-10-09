盤中速報 - 齊拉奧粉絲代幣大跌12.39%，報1.591美元

齊拉奧粉絲代幣 (LAZIO)在過去 24 小時內跌幅超過12.39%，最新價格1.591美元，總成交量達0.39億美元，總市值0.12億美元，目前市值排名第 218 名。

LAZIO幣是一個代幣，LAZIO幣英文全稱是LazioFanToken，中文名稱是拉齊奧粉絲代幣，它是一種BEP-20功能型代幣，旨在徹底改變所有拉齊奧足球俱樂部支持者的粉絲體驗。