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鉅亨速報

盤中速報 - 齊拉奧粉絲代幣大跌12.39%，報1.591美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 06:50


齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)在過去 24 小時內跌幅超過12.39%，最新價格1.591美元，總成交量達0.39億美元，總市值0.12億美元，目前市值排名第 218 名。

近 1 日最高價：2.449美元，近 1 日最低價：1.539美元，流通供給量：8,600,000。

LAZIO幣是一個代幣，LAZIO幣英文全稱是LazioFanToken，中文名稱是拉齊奧粉絲代幣，它是一種BEP-20功能型代幣，旨在徹底改變所有拉齊奧足球俱樂部支持者的粉絲體驗。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+55.45%
  • 近 1 月：+62.26%
  • 近 3 月：+47.25%
  • 近 6 月：-47.20%
  • 今年以來：-3.89%

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