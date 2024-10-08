盤中速報 - Worldcoin大跌8.24%，報1.86美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 23:35
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過8.24%，最新價格1.86美元，總成交量達0.73億美元，總市值9.02億美元，目前市值排名第 50 名。
近 1 日最高價：2.07美元，近 1 日最低價：1.85美元，流通供給量：484,161,714。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.57%
- 近 1 月：+39.47%
- 近 3 月：+6.98%
- 近 6 月：-73.36%
- 今年以來：-46.14%
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