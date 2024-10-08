盤中速報 - 齊拉奧粉絲代幣大漲20.68%，報1.634美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 18:35
齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)在過去 24 小時內漲幅超過20.68%，最新價格1.634美元，總成交量達0.38億美元，總市值0.12億美元，目前市值排名第 218 名。
近 1 日最高價：2.449美元，近 1 日最低價：1.339美元，流通供給量：8,600,000。
LAZIO幣是一個代幣，LAZIO幣英文全稱是LazioFanToken，中文名稱是拉齊奧粉絲代幣，它是一種BEP-20功能型代幣，旨在徹底改變所有拉齊奧足球俱樂部支持者的粉絲體驗。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+55.45%
- 近 1 月：+62.26%
- 近 3 月：+47.25%
- 近 6 月：-47.20%
- 今年以來：-3.89%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - CFX大跌8.1%，報0.1759美元
- 盤中速報 - Aptos大漲8.01%，報9.17美元
- 盤中速報 - Bonk大跌8.84%，報0美元
- 盤中速報 - 桑托斯幣大漲54.35%，報4.51美元
上一篇
下一篇