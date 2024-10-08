營收速報 - 皇翔(2545)9月營收10.75億元年增率高達358.64％
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 17:31
今年1-9月累計營收為101.65億元，累計年增率401.68%。
最新價為60.2元，近5日股價上漲1.85%，相關建材營造下跌-1.88%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1799 張
- 外資買賣超：+1893 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-94 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|10.75億
|359%
|-54%
|24/8
|23.40億
|1105%
|127%
|24/7
|10.32億
|146%
|-10%
|24/6
|11.45億
|384%
|22%
|24/5
|9.39億
|361%
|-22%
|24/4
|12.04億
|628%
|-41%
皇翔(2545-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務。有關建材之買賣及進出口業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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