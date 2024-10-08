盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.31%，總成交額7.25億
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 11:34
台股今日化學工業類股表現強勁，08日11:34相關指數上漲2.31%，總成交額7.25億元，大盤占比0.88%。
該產業上漲家數7、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股台特化(4772-TW)08日11:34股價上漲12元，報181.5元，漲幅7.08%。
化學股價指數近5日下跌4.62%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-4.62%
|+0.96%
|近一月
|-0.91%
|+3.52%
|近三月
|-7.33%
|-3.43%
|近六月
|+4.79%
|+6.32%
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