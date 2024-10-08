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鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.31%，總成交額7.25億

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 11:34


台股今日化學工業類股表現強勁，08日11:34相關指數上漲2.31%，總成交額7.25億元，大盤占比0.88%。

該產業上漲家數7、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股台特化(4772-TW)08日11:34股價上漲12元，報181.5元，漲幅7.08%。

化學股價指數近5日下跌4.62%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -4.62% +0.96%
近一月 -0.91% +3.52%
近三月 -7.33% -3.43%
近六月 +4.79% +6.32%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22567.65-0.59%
台特化1848.55%

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加權指數法興(售) 槓桿6.39

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