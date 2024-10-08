鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.46億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,569.51美元，24小時漲跌幅-2.04%；以太幣(ETH)現報價格2,432.34美元，24小時漲跌幅-2.84%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.46億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.49億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.73億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅43.1%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時跌幅36.2%；ALPINE(ALPINE)24小時跌幅21.2%。
近一週漲幅：VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅21.8%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅20.3%；Selfkey(KEY)近一週漲幅20.3%。
近一週跌幅：桑托斯幣(SANTOS)近一週跌幅67.9%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)近一週跌幅55.5%；ALPINE(ALPINE)近一週跌幅47.5%。
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