鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.46億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 10:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅43.1%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時跌幅36.2%；ALPINE(ALPINE)24小時跌幅21.2%。

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近一週漲幅：VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅21.8%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅20.3%；Selfkey(KEY)近一週漲幅20.3%。