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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額0.91億

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 09:35


台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，08日09:35相關指數下跌2.28%，總成交額0.91億元，大盤占比0.1%。

該產業上漲家數1、下跌家數4、平盤家數0。領跌個股中釉(1809-TW)08日09:35股價下跌0.75元，報23.4元，跌幅3.11%。

玻璃陶瓷近5日上漲1.45%，集中市場加權指數上漲2.15%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 +1.45% +2.15%
近一月 +18.73% +5.91%
近三月 -1.85% -3.63%
近六月 +9.17% +11.63%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22571.44-0.58%
中釉22.6-6.42%

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