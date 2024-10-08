盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.11%，總成交額33.97億
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 09:35
台股今日電機機械類股表現疲軟，08日09:35相關指數下跌2.11%，總成交額33.97億元，大盤占比3.77%。
該產業上漲家數8、下跌家數37、平盤家數3。領跌個股華城(1519-TW)08日09:35股價下跌27元，報627.0元，跌幅4.13%。
電機機械近5日上漲2.4%，集中市場加權指數上漲2.15%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.4%
|+2.15%
|近一月
|+11.79%
|+5.91%
|近三月
|-8.69%
|-3.63%
|近六月
|-4.23%
|+11.63%
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