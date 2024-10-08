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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.11%，總成交額33.97億

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 09:35


台股今日電機機械類股表現疲軟，08日09:35相關指數下跌2.11%，總成交額33.97億元，大盤占比3.77%。

該產業上漲家數8、下跌家數37、平盤家數3。領跌個股華城(1519-TW)08日09:35股價下跌27元，報627.0元，跌幅4.13%。

電機機械近5日上漲2.4%，集中市場加權指數上漲2.15%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 +2.4% +2.15%
近一月 +11.79% +5.91%
近三月 -8.69% -3.63%
近六月 -4.23% +11.63%

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華城622-4.89%

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