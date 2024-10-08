中國股市恢復交易 環時社評：要珍惜寶貴市場信心！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-08 15:00

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中國國慶連假結束，股市周二（8 日）恢復交易，投資人高度關注股市是否能夠延續熱度，官媒《環球時報》社評指出，要珍惜寶貴市場信心。

中國股市周二恢復交易，滬指早盤暴漲 10.13%，報 3,674 點，深成指大漲 12.67%，報 11,864 點，創業板指狂漲 18.44%，報 2,576 點。

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《財聯社》的數據顯示，股市開盤 17 分鐘，滬深兩市成交額突破人民幣 5,000 億元。開盤僅 20 分鐘，成交額突破 1 兆，刷新史上最快破兆紀錄。

股市開盤不到半小時，易方達創業板 ETF 成交額就超過人民幣 156 億元，超過前一交易日全天成交，並打破歷史單日成交額紀錄。

招商證券和中信證券的 App 一度當機，不少券商的 App 交易極不順暢，投資人不斷掛單或掛低價格，才得以成交。

《環球時報》周二在社評中表示，這一輪政策調整在特定領域的效果立竿見影，表明在當前情況下，中國的工具箱裡仍有充足工具。近年來外界不時出現的中國經濟「崩潰論」、「見頂論」等，在事實面前不攻自破，中國仍是世界上發展最快、也最具有穩定性的主要經濟體之一。

《環球時報》社評稱，這段時間股市熱度上升，背後有一部分是市場趨同心理作用，但更主要的，是社會對中國股市能夠真正實現健康「長牛」的期待。中國經濟中長期高品質發展，是「長牛」前景的根本支撐。