中國股市10月上漲機率達60% 這頭「狂牛」還能跑多遠？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-08 16:50

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中國 A 股國慶休市期間，美股那斯達克中國金龍指數（10 月 1 日至 4 日）的漲幅超過 11%，香港恒生指數（10 月 2 日至 7 日）的漲幅達到 9.3%。值得注意的是，今年來恒生指數的漲幅超過 35%，領漲全球市場。

這個假期，雖然中國市場休市，但投資者「流連在景區，心牽著股市」，咨詢、轉賬、開戶，營業機構甚至比工作日還忙。

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在一系列政策「組合拳」下，節前 3 天（9 月 26 日至 30 日），A 股罕見大漲，上證指數累計漲幅超過 15%，9 月勁漲 17.39%，創近 15 年同期最大單月漲幅。

10 月上漲機率達 60%

據《證券時報》周二（8 日）報導，從數據來看，2009 年至 2023 年，上證指數 10 月平均漲幅為 1.69%，其中有 9 次上漲，即 10 月上漲的機率達到 60%，僅次於 2 月的 73.33%。

2009 年、2010 年、2014 年出現了「金九銀十」行情。以 2014 年為例，當年 9 月，上證指數漲 6.62%，10 月漲 2.38%。

彼時 A 股正處於底部反彈期，自當年 10 月至次年 6 月，上證指數大漲逾 80%，這與當下 A 股市場行情有一定相似之處。

從各大指數來看，深證成指上漲的機率最高。以創業板為例，自 2010 年至 2023 年，共有 9 個年度的 10 月份出現上漲行情，平均漲幅 1.84%，其中 2015 年 10 月創業板「牛」冠全球，漲幅高達 19%。

這頭「牛」會跑多遠？

《證券時報》指出，無論是政策面、技術面還是數據面，A 股已具備上行條件，加上美國聯準會（Fed）未來可能繼續降息，釋放流動性，這對 A 股是利多。

那麼，這輪行情能持續多久，這頭「牛」還能跑多遠呢？

新興市場基金 Skagen Kon-Tiki 投資組合經理表示：「反彈還有很長的路要走，中國的本益比很有吸引力。此外，與歷史相比，全球投資者的頭寸很小。」

林園投資董事長林園說，雖然他無法給出絕對判斷，但當前市場運行的趨勢是在往牛市方向發展，而且可能性非常大。

他指出，從市場的整體本益比來看，A 股市場目前仍處於非常便宜的價位，特別是中國的金融資產，嚴重被低估。這種低估狀態為市場上漲提供了堅實基礎。‍

林園強調，牛市和熊市不是簡單二元判斷，而是一個趨勢體現，由市場整體運行狀況決定。

華西證券策略分析師李立峰說，市場「雙底」確認，投資者應順勢而為。