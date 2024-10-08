調查結果出爐！近60%受訪者：今年中國股市會漲破4,000點
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-08 09:30
中國十一國慶連假結束，股市周二（8 日）恢復交易，最新調查結果顯示，近 60% 受訪者看好今年股市站上 4,000 點。
據《證券時報》旗下《數據寶》周二報導，調查結果顯示，在問題「最近 5 個交易日盈利情況」的回答中，近 90% 受訪者表示賺到了錢，其中 770 位投資者的盈利落在 0～50% 區間，賺到 50% 以上者的比率不到 9%。
從今年整體收益率來看，58% 受訪者表示，前三個季度，在 A 股市場獲得了正收益。盈虧 20% 以內的投資者，仍佔大多數，接近 60%；大賺或巨虧的投資者數量比較有限，均在 20% 上下。
節後 A 股走勢方面，受訪者展現了看多熱情。57.25% 受訪者認為，今年上證指數將漲破 4000 點；另有 14.68% 的受訪者相對比較謹慎，他們對 A 股站上 3,500 點充滿希望。
上證指數 9 月 30 日收盤狂漲 8.06%，報 3,336.5 點，深證成指飆漲 10.67%，報 10,529.76 點，創業板指驟漲 15.36%，報 2,175.09 點。
具體到類股，受訪者看好人工智慧（AI）主導的科技賽道；「牛市旗手」的非銀金融賽道；受益於房貸利率調整、以舊換新政策的大消費賽道。受訪者對房地產、有色等族群的認可度有限。
被問及國慶後是否會追加股票帳戶資金時，54.39% 受訪者表示不會。從操作來看，34.44% 受訪者表示會繼續加倉，36.84% 受訪者持倉不動；28.72% 受訪者會逢高減倉。
- 投資孩子的未來 為軟實力打下堅實基礎
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 開盤在即！海外中國資產國慶期間瘋漲 專家：A股恐開高於3550點上 散戶只能欣賞
- 中國國慶連假結束了 這一波股民到底開了多少戶？
- 瘋牛行情持續！恒指今早衝逾2%突破兩萬三 坐穩今年全球最會飆市場寶座
- 市場信心爆棚！任澤平大膽預測A股明開盤即收盤：有助陸房市回暖