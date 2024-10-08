調查結果出爐！近60%受訪者：今年中國股市會漲破4,000點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-08 09:30

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中國十一國慶連假結束，股市周二（8 日）恢復交易，最新調查結果顯示，近 60% 受訪者看好今年股市站上 4,000 點。

據《證券時報》旗下《數據寶》周二報導，調查結果顯示，在問題「最近 5 個交易日盈利情況」的回答中，近 90% 受訪者表示賺到了錢，其中 770 位投資者的盈利落在 0～50% 區間，賺到 50% 以上者的比率不到 9%。

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從今年整體收益率來看，58% 受訪者表示，前三個季度，在 A 股市場獲得了正收益。盈虧 20% 以內的投資者，仍佔大多數，接近 60%；大賺或巨虧的投資者數量比較有限，均在 20% 上下。

節後 A 股走勢方面，受訪者展現了看多熱情。57.25% 受訪者認為，今年上證指數將漲破 4000 點；另有 14.68% 的受訪者相對比較謹慎，他們對 A 股站上 3,500 點充滿希望。

上證指數 9 月 30 日收盤狂漲 8.06%，報 3,336.5 點，深證成指飆漲 10.67%，報 10,529.76 點，創業板指驟漲 15.36%，報 2,175.09 點。

具體到類股，受訪者看好人工智慧（AI）主導的科技賽道；「牛市旗手」的非銀金融賽道；受益於房貸利率調整、以舊換新政策的大消費賽道。受訪者對房地產、有色等族群的認可度有限。