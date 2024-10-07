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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/離岸人民幣(USDCNH) 大跌0.48%，報7.0615元

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 20:12


截至台北時間07日20:12，美元/離岸人民幣下跌0.0337點跌幅達0.48%，暫報7.0615點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.06%
  • 近 1 週：+1.66%
  • 近 3 月：-2.63%
  • 近 6 月：-2.09%
  • 今年以來：-0.40%

美元/離岸人民幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/人民幣相關性0.88，本日下跌0.09%
  • 美元/新加坡幣相關性0.78，本日下跌0.18%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.64，本日下跌0.2%

美元/離岸人民幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.69，本日下跌0.06%
  • 紐元/美元相關性-0.48，本日下跌0.1%
  • 英鎊/美元相關性-0.47，本日下跌0.23%

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美元/離岸人民幣7.0607-0.49%
人民幣/美元0.14247-0.14%
歐元/美元1.09770.01%
紐元/美元0.613-0.46%
英鎊/美元1.3078-0.29%

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