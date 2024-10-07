外匯速報 - 美元/離岸人民幣(USDCNH) 大跌0.48%，報7.0615元
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 20:12
截至台北時間07日20:12，美元/離岸人民幣下跌0.0337點跌幅達0.48%，暫報7.0615點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.06%
- 近 1 週：+1.66%
- 近 3 月：-2.63%
- 近 6 月：-2.09%
- 今年以來：-0.40%
美元/離岸人民幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/人民幣相關性0.88，本日下跌0.09%
- 美元/新加坡幣相關性0.78，本日下跌0.18%
- 美元/瑞典克朗相關性0.64，本日下跌0.2%
美元/離岸人民幣近90天負相關的前3貨幣對
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