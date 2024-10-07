盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額73.79億
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 13:04
台股今日電子零組件業類股表現強勁，07日13:04相關指數上漲2.01%，總成交額73.79億元，大盤占比6.96%。
該產業上漲家數82、下跌家數20、平盤家數5。領漲個股萬旭(6134-TW)07日13:03股價上漲3.05元，報33.75元，漲幅9.93%。
電子零組件類指數近5日下跌2%，櫃買市場加權指數下跌0.97%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子零組件類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.0%
|-0.97%
|近一月
|+1.54%
|+2.26%
|近三月
|-7.13%
|-4.61%
|近六月
|-1.76%
|+5.02%
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