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鉅亨速報

盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額73.79億

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 13:04


台股今日電子零組件業類股表現強勁，07日13:04相關指數上漲2.01%，總成交額73.79億元，大盤占比6.96%。

該產業上漲家數82、下跌家數20、平盤家數5。領漲個股萬旭(6134-TW)07日13:03股價上漲3.05元，報33.75元，漲幅9.93%。

電子零組件類指數近5日下跌2%，櫃買市場加權指數下跌0.97%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電子零組件類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.0% -0.97%
近一月 +1.54% +2.26%
近三月 -7.13% -4.61%
近六月 -1.76% +5.02%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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