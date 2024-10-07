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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額13.65億

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 10:19


台股今日塑膠工業類股表現疲軟，07日10:19相關指數下跌2.13%，總成交額13.65億元，大盤占比0.82%。

該產業上漲家數5、下跌家數13、平盤家數3。領跌個股中石化(1314-TW)07日10:19股價下跌0.57元，報8.81元，跌幅6.08%。

塑膠工業近5日下跌1.18%，集中市場加權指數下跌2.28%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 -1.18% -2.28%
近一月 +13.02% +4.05%
近三月 -7.21% -5.32%
近六月 -18.49% +9.66%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22584.321.26%
中石化8.87-5.44%

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