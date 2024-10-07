盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額13.65億
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 10:19
台股今日塑膠工業類股表現疲軟，07日10:19相關指數下跌2.13%，總成交額13.65億元，大盤占比0.82%。
該產業上漲家數5、下跌家數13、平盤家數3。領跌個股中石化(1314-TW)07日10:19股價下跌0.57元，報8.81元，跌幅6.08%。
塑膠工業近5日下跌1.18%，集中市場加權指數下跌2.28%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.18%
|-2.28%
|近一月
|+13.02%
|+4.05%
|近三月
|-7.21%
|-5.32%
|近六月
|-18.49%
|+9.66%
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